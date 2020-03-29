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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Fransa’da eski Bakan, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Fransa’da eski Bakan, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Fransa’da eski Bakan ve Hauts-de-Seine bölgesi başkanı Patrick Devedjian, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız medyası, eski bakan ve Hauts-de-Seine bölgesi başkanı Patrick Devedjian’ın koronavirüs nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Devedjian, 2008 ekonomik krizinden Fransa’nın toparlanmasıyla ilgili görevliydi. Eski bakan Devedjian birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Salgına (koronavirüs) yakalandım. Bu nedenle sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmalarına tanıklık edebiliyorum. Yorgunum ama onlar sayesinde durumum stabil” ifadeleriyle koronavirüs teşhisini duyurmuştu.

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