Fransa'da Ermeniler senato önünde gösteri yaptı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa'da Ermeni dernekleri, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin senato gündemine alınması talebiyle gösteri yaptı.

Senato binası önündeki gösteriye yaklaşık 500 Ermeni katıldı. Ermeni dernekleri temsilcileri, Sosyalist Parti tarafından sunulan ve 2006 yılında meclis genel kurulunda kabul edilen yasa teklifinin senato gündemine alınması gerektiğini savundu.



Hükümet, Fransa'da “ifade özgürlüğünü engellediği” ve “tarihi parlamentonun değil, tarihçilerin yazması gerektiğini”savunan aydınların ortak tepkisi üzerine, bu teklifin senatoda kabul edilerek yasalaşmasını şu ana kadar engelledi.



MECLİS RAPORU DA YASAYA KARŞI



Fransa meclisinde kurulan geçici bir araştırma komisyonu, salı günü yayımladığı raporda, parlamentonun tarihi konularla ilgili yasa yapmasına karşı çıkmış, ancak karar tasarısı kabul edebileceği görüşünü savunmuştu.



Komisyon üyeleri oy birliği ile kabul ettikleri raporda, 23 Temmuz tarihinde kabul edilen anayasa değişikliğinde öngörüldüğü gibi, parlamentonun tarihteki olaylarla ilgili yasa yapmasına karşı çıkılırken, bu konularda bağlayıcı olmayan karar tasarılarını kabul ederek, görüşünü ifade edebileceği kaydedilmişti.



19 maddelik raporda, "parlamentonun rolünün, tarihi gerçeklerle ilgili cezaiyi müeyyide ile sonuçlanacak yasalar yapmak olmadığı" ifade edilmişti.

