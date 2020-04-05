Fransa'da Emeklilik Yaşı Kaçtır? Fransa'da Kaç Yaşında Emekli Olunur

Özellikle son 10 yılda emeklilik yaşı Fransa’da değişkenlik gösterdi. Güncellenen reform paketi doğrultusunda yapılan değişiklik aynı zamanda maaş miktarı ve derece bakımından da yaşa göre farklılık yaratıyor. Bu yüzden pek çok kişi Fransa'da kaç yaşında emekli olunur ve yeni durum nedir merak ediyor.

Fransa'da Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Pek çok kişinin en çok merak ettiği konular arasında Fransa'da emeklilik yaşıdır. Özellikle Fransa'ya göç etmek suretiyle ikamet eden ve çalışan pek çok gurbetçi yeni reform paketi doğrusunda Fransa'da emeklilik yaşını öğrenmek istemektedir. Şu an Fransa'da emeklilik yaşı 64’e yükseltilmiş durumda. Tabii 62 yaşında da emekli olma şansı Fransa'da elde edebilmektedir.

Fakat bu durum maaş üzerinde bazı değişiklikler ortaya çıkmasına sebep oluyor. Özellikle eğer 64 yaşından daha erken emeklilik yaşanırsa, emekli maaşında %5 oranında bir düşüş yaşanmaktadır. Ancak Fransa'da yaş sınırı 64 yükseltilse dahi, şu an Avrupa'da en düşük emekli yaş sınırı bulunan ülke olarak öne çıkıyor.

Fransa'da Kaç Yaşında Emekli Olunur?

Fransa'da çalışarak emekli olmak isteyen kişiler yeni reform paketi doğrusunda tam maaş alabilmek istiyorsa, en az 64 yaşında emekli olması gerekmektedir. Tabii bu durum erkek ve kadına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Kadınlarda bu yaş sınırı 62 olarak geçiyor. Aynı zamanda bu yaz sınırlarından daha erken emekli olma durumu da söz konusudur. Ancak bu durum malulen emeklilik kriterine giriyor. Bazı önemli sağlık sorunu getiren ciddi hastalıklar ile beraber, belli sebeplerden dolayı iş yapamaz durumu nedeniyle emeklilik yaşanabilmektedir.

Fransa'da Nasıl Emekli Olunur?

Yeni kanun ve kurallara göre Fransa'da artık emekli olabilmek için 64 yaşını doldurmak gerekmektedir. Böylece tam maaş alma şansı elde edilebilir. Gurbetçilerin Fransa'da emekli olabilmesi için ise gerekli oturma ve çalışma izni almak suretiyle, diğer tüm kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.