Fransa'da Emekli Nasıl Olunur? Fransa'da Emeklilik Şartları Nelerdir

Fransa emeklilik şartları ülkemize göre farklıdır. Eğer siz de Fransa'da yaşıyor ve emekli olmak istiyorsanız bu şartları iyi bilmeniz gerekmektedir. Her ülkenin kendine ait bir emeklilik sistemi bulunuyor. Genellikle Avrupa ülkelerinde de hemen hemen aynı yasalar ile emeklilik sistemi vardır. Fakat yine de değişiklik olan ülkeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla Fransa'da emekli olabilmek için belirli bilinmesi gereken prosedürler vardır.

Fransa'da Emekli Nasıl Olunur?

Geçmiş olduğumuz yıllara göre Fransa emeklilik yasalarını değiştirdi. Ve daha az olan emeklilik yaşı günümüze dek artarak devam etti. Önceden emeklilik yaşı 60 olan Fransa'da günümüzde ise bu oran 62'ye çıkarıldı. 62 yaşı Fransa'da erken emeklilik sisteminin yaşıdır.

Öncelikle Fransa'da emekli olabilmek için doğum tarihiniz ve çalışma şartınız oldukça önem teşkil ediyor. Ayrıca Fransa'da emekli olabilmek için yeterli gün sayınızı doldursanız bile belirtilen yaşı beklemeniz gerekmektedir. Fransız hükümeti tarafından belirlenen emekli yaşı ise 62'dir. 62 yaşına gelmiş ve belirli çalışma prim gününü doldurmuş kişiler emekli olabilir.

Fransa'da Emeklilik Şartları Nelerdir?

Fransa'da erken emeklilik ve tam emeklilik olarak iki türlü emeklilik yasası vardır. Erken emeklilik yaşı 62 iken tam emeklilik ise 67 yaş bekleme şartı aranmaktadır. Fransa'da emeklilik gün sayısı sigorta girişine bağlı olarak değişmektedir. 62 yaş ve 3600 prim gününü dolduran kişiler Fransa'dan emekli olabilmektedirler. 2010 ve 2012 yılında yapılan yasalara göre 1951 yılından önce doğan Fransız vatandaşları 60, 1951'den sonra doğan vatandaşlar için ise 62 emeklilik yaşı belirlenmiştir.

50-55 yaşlarına gelmiş Fransız vatandaşları yine emeklilik maaşı talep edebilirler, fakat tam emeklilik yaşları gelmediğinden dolayı daha düşük emekli maaşları verilecektir. Emeklilik şartları Fransa'da belirli periyotlar eşliğinde değiştirilmekte ve yeni yasalar düzenlenmektedir.