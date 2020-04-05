Fransa'da Ehliyet Nasıl Alınır? Fransa'da Ehliyet Başvurusu Nasıl Yapılır Ve Şartları Nelerdir

2016’da yayınlanan kanun uyarınca Fransa’da da ehliyet almak zorlaştı. Bundan böyle sürücü adayları araç sürme bilgisinin yanı sıra teknik ve mekanik bilgileri de bilmek zorundalar. Araç yağ seviyesi, lastik basıncı ve ilk yardım bilgisine kadar pratik bilgileri bilmek zorundalar.

Türk Ehliyetini Fransız Ehliyetine Çevirme

Türkiye’den aldığınız ehliyeti Fransız ehliyetine çevirebilmeniz için oturum izni almalısınız. Oturum izni almadan Fransa’da araç kullanamazsınız. Oturum iznini aldıktan sonra bir yıl içinde başvurunuzu yapmalısınız.

Service-public.fr internet sayfasından “Cerfa form n ° 14879 * 01” ve “Cerfa n ° 14948 * 01 Ref 06 “ formlarını indirip, dolduruyorsunuz. Formlara, ehliyetinizin iki tarafının da renkli fotokopisini, oturum izninizin fotokopisini, adres beyanını, ehliyetinizin Fransızca olarak resmi çevirisini, 3 adet fotoğrafınızı ekliyorsunuz.

Hazırladığınız dosya ile bulunduğunuz yerleşim yerindeki valilikten randevu alıyorsunuz. Değişiklik yaptığınıza dair size bir tasdik veriliyor. Bununla Fransa’da araba kullanmaya başlayabilirsiniz.

Fransa'da Ehliyet Nasıl Alınır?

Fransa ehliyet alabilmeniz için Türkiye’de olduğu gibi sürücü kurslarına yazılmanız gerekiyor. Fransa’da 17 yaşını dolduran herkes ehliyet için başvurabilir.

Yaklaşık 3 ay gibi teorik eğitimden sonra yazılı sınava giriyorsunuz. Yazılı sınav Fransızca yapılıyor. 40 sorudan en fazla 5 yanlış yapma hakkınız bulunuyor. Yazılı sınavı geçemezseniz uygulamalı sınava giremiyorsunuz.

Yazılı sınavdan başarıyla geçtikten sonra uygulamalı sınav tarihini bekliyorsunuz. Sürüş testine, yanı Türkiye’deki gibi giriyorsunuz. Yan taraftaki yetkili sizin otoyolda ve trafik içinde araç sürüşüne puan veriyor. En fazla 12 ceza puanı alma hakkınız bulunuyor. Bu nedenle, hız limitlerine, sollamalara, park etmeye dikkat etmelisiniz.

Fransa'da Ehliyet Başvurusu Nasıl Yapılır ve İstenen Şartlar Nelerdir?

17 yaşından büyükseniz ve Fransa’da oturum izni aldıysanız ehliyet için başvurabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak bir sürücü kursuna kayıt olmalısınız. Teorik eğitimi başarıyla tamamlayıp, yazılı sınavı geçmelisiniz. Ehliyet başvurunuzu yapabilmeniz için aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

1- Oturum izni belgesi

2- Çipli TC kimlik kartı

3- Dijital fotoğraf

4- Lisans sınav sertifikasının fotokopisi;

5- ASR 2 veya ASR (kayıp durumunda onur beyanı);

6- Bölgesel verginin ödeme belgesi (yöreye bağlı olmayan);