Fransa’da e-sigara yasağı... Almanya sırada

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FRANSA Parlamentosu, tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Patrick Mignola, bu kararı “Tütünsüz bir nesil için atılmış adım” olarak nitelendirdi. Mignola, e-sigaraları ‘çevre için bir veba’ olarak tanımladı. Milletvekilleri, yasağın gerekçesini özellikle üreticilerin ‘acımasız reklam stratejileri’ ve çocukları cezbeden tatlı aromalı ürünler olarak gösterdi.

‘HÜKÜMET ZAMAN KAYBETMEMELİ’

Öte yandan Alman Solunum ve Ventilasyon Tıbbı Derneği, federal hükümeti acil önlem almaya çağırdı. DGP Başkanı Prof. Dr. Wolfram Windisch, “Yeni hükümet zaman kaybetmemeli ve seçimden hemen sonra harekete geçerek nikotin bağımlısı neslin önüne geçmelidir. Tek kullanımlık e-sigaralar, özellikle gençler için ciddi halk sağlığı tehdidi oluşturuyor” dedi. Elektronik sigaralar, aromalı buhar yoluyla nikotin alınmasını sağlıyor. Ancak uzmanlara göre, bu ürünlerde bulunan bazı zehirli maddeler, akciğer ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor.

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8 ÇOCUKTAN 1’İ DENEMİŞ

Kiel Terapi ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre de 2024 yılında 9-13 yaş arasındaki her 8 çocuktan biri e-sigara denemiş durumda. 14-17 yaş arası gençlerde bu oran yüzde 37.5’e kadar çıkıyor. Almanya’da yetişkin e-sigara kullanıcılarının sayısı ise 2 milyonu aştı. Tek kullanımlık e-sigaralar, renkli tasarımları ve çilek, şeker pamuğu, nane gibi çeşitli aromalarıyla özellikle gençler için oldukça cazip hale geliyor.