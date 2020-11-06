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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 06.11.2020 - 22:32 | Son Güncelleme:

Fransa'da durum kötüleşiyor! İlk kez bu kadar yüksek görüldü

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Fransa'da durum kötüleşiyor! İlk kez bu kadar yüksek görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 60 bin 486 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti.

Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 60 bin 486 artışla 1 milyon 661 bin 853'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Hastanelerde 4 bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 979 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 51 artışla 126 bin 329'a çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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