Fransa’da dünkü sabotajın ardından tren seferlerinde aksamalar devam ediyor

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Yetkililer hasar giderme çalışmalarının devam ettiği ve seferlerin yeniden başlamasının hafta sonuna uzayacağı açıklandı.

Yüksek hızlı trenlerin hizmet verdiği üç hatta meydana gelen koordineli kundaklama saldırıları, Paris Olimpiyatları'nın dünkü açılış töreninden saatler önce kaosa neden olmuş ve binlerce yolcu istasyonda saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

Yetkililer, dördüncü saldırının ise demir yolu çalışanları tarafından engellendiğini duyurmuştu. Fransız demiryolları şirketi SNCF, dün yaptığı açıklamada “Dün gece Fransız demiryolu ağına yapılan bir dizi kötü niyetli saldırının ardından, Atlantik, Kuzey ve Doğu güzergahlarındaki TGV trafiği bu hafta sonu ciddi şekilde kesintiye uğrayacak” dedi.

Paris ve Lille arasındaki yüksek hızlı tren hattındaki seferlerin 29 Temmuz Pazartesi günü yeniden başlayacağı ve Doğu yüksek hızlı tren hattındaki seferlerin bugün yeniden başlamasının beklendiği vurgulandı. SNCF, demir yolu ağının gözetiminin bin işçi ve 50 drone kullanılarak güçlendirildiğini söyledi.

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Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Patrice Vergriete, pazartesi gününe kadar 800 bine kadar yolcunun gecikmeler ve iptallerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.