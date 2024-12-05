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Fransa'da deprem: Macron'un projesi çöktü! Dünya liderleri Paris'e gidiyor ama Fransa'nın başbakanı yok...

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#Fransa#Emmanuel Macron#Michel Barnier
Fransada deprem: Macronun projesi çöktü Dünya liderleri Parise gidiyor ama Fransanın başbakanı yok...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 09:17

Fransa'da iktidar ve muhalefet arasında bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar Barnier hükümetini düşürdü. Fransa bu hafta sonu Notre Dame Katedrali'nin açılışında dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken 'başbakansız' kaldı. Batı medyası ise Fransa'nın siyasi bir çıkmaza sürüklendiğini belirterek Macron'un merkezci projesinin çöktüğünü yazdı.

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Fransa’da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi. Gensoru önergesinin kabul edilmesi için gerekli 288 oya ulaşılmış oldu. Böylelikle 5. Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü.

Yeni bir hükümet kurulana kadar düşen hükümetin sınırlı yetkilerle idari işleri yönetmek amacıyla görevde kalması bekleniyor.

Fransada deprem: Macronun projesi çöktü Dünya liderleri Parise gidiyor ama Fransanın başbakanı yok...

AVRUPA GENELİNDE SİYASİ BELİRSİZLİK

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Fransa'da iktidar ve muhalefet arasında bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar ülkeyi siyasi bir çıkmaza sürüklerken Avrupa basını Macron'un iktidarda kalıp kalamayacağını sorguladı.

AB'nin ikinci büyük ekonomisinde yaşanan kriz, Avrupa genelinde tedirginliğe yol açtı. İngiliz Telegraph gazetesi Almanya'da da hükümetin dağıldığına dikkat çekerek Avrupa genelinde siyasi belirsizlik yaşandığını yazdı.

"MACRON'UN PROJESİ ÇÖKTÜ"

Financial Times gazetesi Macron'a yapılan istifa çağrılarına dikkat çekerek, Fransız liderin müttefiklerinin bile durumdan rahatsız olduğunu öne sürdü ve haberinde "Çözümsüzlüğün uzaması, Macron'un görev süresinin bitmesinden önce istifa etmesi ve erken seçime gitmesi yönündeki talepleri daha da artırabilir." ifadelerini kullandı.

Fransada deprem: Macronun projesi çöktü Dünya liderleri Parise gidiyor ama Fransanın başbakanı yok...


Bloomberg "Fransa'nın artık tam yetkili bir hükümeti yok ve istikrarlı bir hükümet kurmaya giden belirgin bir yol görünmüyor. Halk hayal kırıklığına uğramış durumda ve büyüyen bir bütçe krizi var." ifadelerini kullandığı haberinde Fransa'da yaşanan krizin, ABD'deki yönetim değişimi ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeni ile Avrupa için de kötü bir döneme denk geldiğini yazdı.

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The Economist 'Macron bir başbakan daha kaybetti' başlıklı haberinde Fransa'nın siyasi istikrarsızlığa sürüklendiğini ve 'Macron'un merkezci projesi'nin çöktüğünü öne sürdü.

Fransada deprem: Macronun projesi çöktü Dünya liderleri Parise gidiyor ama Fransanın başbakanı yok...


Politico ise Barnier'ın modern Fransız Cumhuriyeti tarihindeki en kısa ömürlü başbakan olduğunu ve 1962'den bu yana parlamento tarafından görevden alınan ilk kişi olacağına dikkat çekti.

DÜNYA LİDERLERİ PARİS'E GİDİYOR AMA BAŞBAKAN YOK

Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 2019'da çıkan yangının ardından başlatılan onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak. Açılış törenine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda devlet başkanı ve siyasi ismin katılması bekleniyor.

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İngiliz basınında yer alan haberlerde Fransa için böylesine önemli bir diplomatik hafta sonunda başbakanının olmaması 'utanç verici bir durum' olarak değerlendirildi ve Macron'un Barnier'in yerine birini bulmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği vurgulandı.

Fransada deprem: Macronun projesi çöktü Dünya liderleri Parise gidiyor ama Fransanın başbakanı yok...

Başbakan Michel Barnier

MACRON BAŞBAKAN ARIYOR: ADAYLAR KİMLER?

Fransız basınında çıkan haberlerde ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Michel Barnie hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladığı iddia ediliyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre, başbakanlık görevi için aday sayısı az olsa da, savunma bakanı Sebastien Lecornu ve Macron'un müttefiki Francois Bayrou olası adaylar arasında yer alıyor.

Fransada deprem: Macronun projesi çöktü Dünya liderleri Parise gidiyor ama Fransanın başbakanı yok...

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

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Fransa’da merkez sağcı Barnier hükümeti ve Meclisteki ana muhalefet partileri 2025 Bütçesi ve 2025 sağlık sigortası bütçesi üzerinde uzlaşamadı.

Barnier, 2 Aralık’ta 2025 sağlık sigortası bütçesini Mecliste oylama yapılmadan geçirmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koymuştu. ​​​​​​​

Başbakan'ın bu adımına tepki gösteren NFP ittifakı ve aşırı sağcılar, 3 aylık hükümete karşı gensoru önergesi sunmuştu.

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#Fransa#Emmanuel Macron#Michel Barnier

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