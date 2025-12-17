Fransa'da darbe haberi uluslararası karmaşa çıkardı! Macron'u aradılar: Ülkenizde neler oluyor?

Haberin Devamı

Fransa lideri Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

Macron, yapay zekayla üretilmiş bir darbe haberini kaldırmayı reddettiği için Facebook platformunu sert bir dille eleştirdi. Macron, La Provence gazetesinin etkinliğinde sosyal medya şirketini hedef aldı. Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir “tehlike” olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Macron, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi. Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun “hizmet şartlarını ihlal etmediği” gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

SAHTE DARBE HABERİ 13 MİLYON KEZ İZLENDİ

Söz konusu içerik, 13 milyon kez görüntülenme sayısına ulaştı. Yapay zeka tarafından oluşturulan videoda, 24 saat yayın yapan bir haber kanalı formatı taklit ediliyor.

Videoda mikrofonlu bir gazeteci, tarımsal kriz nedeniyle öfkelenmiş bir kalabalığa hitap ederek, "Şu anda, resmi olmayan raporlar, kimliği açıklanmayan bir albayın önderliğinde Fransa'da bir darbe girişiminin gerçekleştiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardan düşmüş olabileceğini gösteriyor" diye konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Macron, salı günü Marsilya'da gerçekleşen toplantıda konuyu gündeme getirdi. Facebook'tan videoyu kaldırmasını talep ettiğini açıkladı. Fransız lider, sosyal medya platformunun bu talebe olumsuz yanıt vererek, "Hizmet şartlarımızı ihlal etmiyor" cevabını ilettiğini belirtti.

Macron, darbe haberinin 10 Aralık'ta kullanıcıların karşısına çıktığı bilgisini vererek, "Bu insanlar bizimle alay ediyorlar. Kamuoyu tartışmalarının huzurunu umursamıyorlar ve bu yüzden bizi tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.

AFRİKALI LİDER TELEFON ETTİ: 'ÇOK ENDİŞELİYİM'

Fransa lideri, yabancı bir devlet başkanının videoya inandığını duyurdu. Macron, Afrikalı bir meslektaşından "Sayın Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim." mesajı aldığını söyledi.

France24'ün haberine göre, Elysee Sarayı sözcüleri, videonun kökenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İçeriğin kaynağı ve yaratıcıları henüz tespit edilemedi.

Macron, önümüzdeki seçim süreçleri konusunda kaygılarını dile getirdi. Yapay zeka videosunun bir dezenformasyon olduğunu vurgulayan Macron, mart ayındaki yerel seçimler ile 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde manipülasyon ve yabancı müdahale riskinden endişe duyduğunu ifade etti.

DEEPFAKE VİDEOLARINI HEDEF ALMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı, deepfake teknolojisiyle ilk kez sorun yaşamıyor. Macron, şubat ayında Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde de sorunu gündeme getirmişti.

Macron, sosyal medya hesaplarında örnek deepfake videoları yayınlayarak tepkisini göstermişti. Popüler film ve dizilere yerleştirilmiş görüntülerinden oluşan bir montajı paylaşan Macron, video için "güzel yapılmış" yorumunda bulunmuştu. Macron, söz konusu montajın oldukça profesyonel olduğuna dikkat çekerek, videoların siyasi manipülasyon amacıyla kullanılabileceğini kaydetmişti.

Fransız lider, ekim ayında Variety dergisine verdiği demeçte de uyarılarını sürdürmüş, "deepfake"lerin bazı kişilere karşı "bir tür taciz" aracı olabileceğini dile getirmişti.

Son aylarda Fransız sosyal medyasında, yapay zeka ile oluşturulmuş benzer içerikler sıkça paylaşılıyor.

UZMANLARDAN NORMALLEŞME UYARISI

BBC'ye yapay zeka videolarının etkilerini değerlendiren uzmanlar, deepfake'lerin normalleşmesiyle insanlardaki gerçeklik algısının bozulabileceğini öne sürmüştü.

Teknoloji analisti Paul McKay, "Macron'un deepfake videosunun, zararsız bir eğlence gibi görünebileceğini ancak genel olarak iyi bir şey olmadığını" kaydederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deepfake'lerin bu şekilde normalleştirilmesi teşvik edilmemelidir çünkü bu durum gerçek ile sahteyi ayırt etme zorluğuna yol açar. Nihayetinde gerçeği kurgudan ayırmayı engeller."

Dr. Richard Whittle ise deepfake videoların "hem sosyal medyada hem de dolandırıcılar tarafından normalleştirilmesi" tehlikesine işaret ederek, "Bu tehdide dikkat çekmek harika. Ancak bunu deepfake'lerin ne kadar kolay oluşturulabileceğini gösteren bir şekilde yapmak, bunların daha geniş çapta benimsenmesi riskini taşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

'GİDEREK DAHA YENİLİKÇİ ŞEKİLDE KULLANILIYOR'

Prof. Dr. Philip Howard, yapay zeka kullanımının yaygınlaştığını vurgulayarak, deepfake'lerin "giderek daha fazla yenilikçi, bazen de eğlenceli şekillerde" kullanıldığını kaydetti. Howard, bu tür videoların kullanım alanı genişledikçe yeni riskler doğurduğunu ve toplumsal sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Macron, şubat ayındaki tanıtım videosunda deepfake'lerle ilgili "Gayet iyi yapılmış, beni güldürdü. Ama daha da önemlisi, yapay zekâ ile çok büyük şeyler başarabiliriz: sağlık hizmetlerini, enerjiyi, toplumumuzdaki yaşamı değiştirebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız lider, "Fransa ve Avrupa'nın, her fırsatı değerlendirmek ve kendi ilkelerini savunmak için yapay zeka devriminin merkezinde yer alması" gerektiğini savunmuştu.