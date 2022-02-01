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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour’un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması

#Fransa#Olivier Ubeda#Dünya
Fransada cumhurbaşkanı adayı Zemmour’un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında, 18 yaşında bir erkeğe "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haberlere göre genç erkek geçen sene Ubeda’nın yanında staj yapıyordu.

Paris savcılığı, mağdurun 9 Aralık’ta suç duyurusunda bulunduğunu ve 10 Aralık 2021'de 51 yasındaki Ubeda hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Fransada cumhurbaşkanı adayı Zemmour’un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: BU BİR İFTİRA

Zemmour'un kampanya etkinliklerinin direktörü imajından sorumlu olan Ubeda, suçlamayı reddederek bunun iftira olduğunu savundu.

Zemmour’un kampanyasını karalamak için yapılan bir iftiradan söz eden Ubeda, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Senaryo güzel yazılmış, Gerçek bir şeye dayanmıyor" dedi.

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Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan ve  #MeToo'nun bir başka kurbanı olduğunu iddia eden Uberda mesaında şu ifadelere yer verdi;

'Yalnızca ne ve kim hakkında konuştuğumuzu bildiğimde tepki vereceğim. Yazılı bir çağrı almadım. Ben buna iftira niteliğinde bir ihbar diyorum.'

Özel Üniversitelerde siyasal iletişim dersi veren ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan Ubeda, soruşturma kapsamında yarın polise ifade verecek.

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#Fransa#Olivier Ubeda#Dünya

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