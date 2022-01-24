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Fransa’da Covid-19 aşı kartı uygulaması başladı

#FRANSA#Aşı Kartı#Koronavirüs
Fransa’da Covid-19 aşı kartı uygulaması başladı

Fransa’da Covid-19 aşı kartı bugünden itibaren halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale geldi.

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Fransa’da Covid-19 sağlık kartı, aşı kartına dönüştürüldü. Bugünden itibaren Covid-19 aşı kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüslerden oluşan uzun mesafeli toplu taşıma seferlerinde, hastanelerde ise acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi. Söz konusu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.

Aşı kartı 16 yaş üstü kişilerle sınırlandırılırken 12 ila 15 yaş arası kişiler için ise sağlık kartı uygulanmasına devam edilecek.

Bu kişilerin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının geçerliliği için Covid-19’a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirildi. 12 yasından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmazken Covid-19’a yakalanmış kişiler için aşı kartı 6 ay boyunca zorunlu olmayacak.

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Başkasına ait aşı kartını kullanan kişiler bin euro para cezasına çarptırılacak, ancak kişi aşı olmayı kabul ederse cezası iptal edilecek. Aşı kartının zorunluğu olduğu yerlerde ise görevliler gereken kontrolleri yapmazsa bin euro para cezasına çarptırılacak.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 135 milyon 145 bin 453 doz vurulurken, 53 milyon 813 bin 666 kişiye tek doz, 33 milyon 830 bin 125 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana, toplam nüfusun yüzde 79,8’i en az bir doz aldı.

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#FRANSA#Aşı Kartı#Koronavirüs

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