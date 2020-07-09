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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 21:16,Son Güncelleme:

Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 979'a yükseldi

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Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 979'a yükseldi
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 979'a çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 621 artışla 205 bin 246'ya ulaştı.

Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 979'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 512'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 177 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 174 artarak 78 bin 170 oldu.

Yoğun bakımda olan hasta sayısı 92 gündür düşüyor.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guyana'da da salgın etkili olmaya devam ediyor.

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