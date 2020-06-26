Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1588 artışla 200 bin 331'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 886 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 79 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 778'e çıktı.