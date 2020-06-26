MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi
GeriDünya Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 22:22,Son Güncelleme:

Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 778'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1588 artışla 200 bin 331'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 886 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 79 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 778'e çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle