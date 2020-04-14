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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 20:25,Son Güncelleme:

Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 529'a yükseldi

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Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 529'a yükseldi
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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 524 artarak 143 bin 303'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 292 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1125 artarak 28 bin 805'e çıktığını belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldiğini duyuran Salomon, can kayıplarının 19'unun Fransa'nın deniz aşırı topraklarında görüldüğünü aktardı.

Jerome Salomon, halkın yüzde 5-10'unun Kovid-19'la tanışmış olabileceğini belirtti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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