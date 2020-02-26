MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa’da 'corona virüs'ten ikinci ölüm
GeriDünya Fransa’da 'corona virüs'ten ikinci ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Fransa, (DHA)- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 26.02.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Fransa’da 'corona virüs'ten ikinci ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa’da 'corona virüs'ten ikinci ölüm
Abone Olgoogle-news

Fransa’da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da daha önce de bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

Yerel medyadaki habere göre, Fransa Sağlık Bakanlığı, başkent Paris’teki Pitié Salpêtrière Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören ve ağır semptomlara sahip 60 yaşındaki Fransız hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vaka sayısının da 17’ye yükseldiği Fransa’da geçtiğimiz haftalarda bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle