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Haber Giriş: 01.03.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Fransa’da corona virüs vakası 100’e ulaştı

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Fransa’da corona virüs vakası 100’e ulaştı
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Fransa’da corona virüsü vaka sayısının 100’e ulaştığı açıklandı.

Fransa’da virüsün ilk tespit edildiği Ocak ayı sonundan bu yana 100 kişide corona virüsü tespit edildiği belirtildi. İtalya’dan sonra Avrupa’nın ikinci corona virüs yayılma noktası olduğu ifade edilen Fransa’da son bir haftada vaka sayısının artması nedeniyle hükümet 5 bin kişiyi aşan etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Başkent Paris’te birçok konser ve etkinliğin iptal edildiği bildirilirken, Louvre Müzesi’nin de bu sabah kapılarını açmadığı fakat henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Fransa’da corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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