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Fransa'da cani annenin evinde dehşete düşüren manzara: Erkek arkadaşı ele verdi!

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#Fransa#Bebek Cesetleri#Cinayet
Fransada cani annenin evinde dehşete düşüren manzara: Erkek arkadaşı ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 14:32

Fransa’nın güneyindeki Vaucluse vilayetinde bir annenin evinde biri yeni doğmuş 5 bebek cesedi bulundu. Kadının gözaltına alındığı bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, olay ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetine bağlı Orange kentinde yaşandı.

Orange'da eski bir binada erkek arkadaşı ve iki çocuğuyla yaşayan 32 yaşındaki kadının evinde biri yeni doğmuş 5 bebek cesedine rastlandı.

Carpentras Savcılığı, olayın kadının erkek arkadaşının şikayeti üzerine ortaya çıktığını kaydetti.

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CESETLERİ KOLİYE SAKLAMIŞ

Savcılık, kadının 26 Temmuz’da evinde doğum yaptığını ve ardından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini belirterek, bu gebelikten haberdar olmayan erkek arkadaşının evde bir koli içinde tespit ettiği biri yeni doğmuş bebeğe ait ceset ile 4 bebeğin kalıntılarıyla ilgili ihbarda bulunduğunu belirtti.

Hastanede tedavisi tamamlanan kadın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kadının 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları için de sosyal hizmetlerden yardım istendi.

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#Fransa#Bebek Cesetleri#Cinayet

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