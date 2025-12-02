Fransa’da camiye ırkçı saldırı! Kuran sayfalarını yırttılar

Haberin Devamı

Ülkenin Haute-Loire vilayetindeki Puy-en-Velay’daki camide bir grup tarafından Kur’an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, ülkenin doğusunda yer alan Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse’daki derneğin posta kutusuna ise bir mermi bırakıldı. Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, saldırılara tepki göstererek dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, bir ibadethanenin ortasında Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırının, hiçbir koşulda hafife alınmaması gereken ciddi bir İslamofobi eylemi olduğunun altı çizildi.

LE PEN TÜRK CAMİSİNİ HEDEF ALDI

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’in yeğeni, Avrupa Parlamentosu üyesi Marion Marechal Le Pen’in, Strasbourg’da inşası süren Eyüp Sultan Camisi’nin önünde çektiği nefret içerikli videoyu sosyal medyadan paylaşması büyük tepki topladı. “İslamcılığı engellemeliyiz, ülkemizi satıyorlar” diyen Le Pen, “Bu Türk camisi İstanbul’da değil Strasbourg’da bulunuyor” diyerek yerel yönetimleri ve Türkiye’yi suçladı. Eyüp Sultan Camisi’nin Avrupa’nın en büyük camisi olması bekleniyor.