Fransa’da boykot rahatsızlığı

AB Komisyonu sözcülerinden Balasz Ujvari, Türkiye’nin bu anlaşmalar bağlamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesini beklediklerini vurgulayarak, “Herhangi bir üye ülkenin mallarına yönelik boykot çağrısı bu yükümlülüklerin ruhuna aykırı ve Türkiye’yi AB’den daha da uzaklaştıracaktır” ifadelerini kullandı. Boykot çağrısı, olumsuz karşılansa bile, AB ile Türkiye arasındaki anlaşmaların ihlali anlamına gelmiyor. İhlal oluşması için çağrının resmi boykota dönüşmesi gerekiyor.

MİSİLLEME NİYETİ YOK

Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Franck Riester, Türk mallarına yönelik bir boykot hazırlığının gündemde olmadığını söyledi. Riester, şu aşamada boykotun sınırlı ve ekonomik darbeden çok sembolik nitelikte olduğunu ifade etti. Fransa, en azından şimdilik, boykot çağrılarının sınırlı olduğunu düşünse de önlemler üzerinde çalıştığının sinyalini veriyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, boykot çağrılarını kabul edilemez olarak niteledi ve “Boykot tehditleriyle karşı karşıya olan şirketlere destek olacağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de çok sayıda yatırımı ve ortaklığı olan Fransa’nın, Müslüman coğrafyasıyla ticaret hacmi 100 milyar doların üzerinde. 2019 verilerine göre Fransa bu coğrafyada yer alan ülkelere 45.8 milyar dolar ihracat yaparken 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında en fazla ihracatı 6.66 milyar dolarla Türkiye’ye yaptı. Fransa’nın Türkiye’den ithalatı ise 9.8 milyar dolar seviyesinde.