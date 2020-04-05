Fransa'da Boşanma Davası Nasıl Açılır? Fransa'da Boşanma Şartları Nelerdir

Fransa'da boşanmalar Türkiye'ye göre değişkenlik göstermektedir. Belli başlı bazı durumların mahkeme kapsamında yerine getirilmesi gerekir. Bu koşul ve şartlar gerçekleştikten sonra boşanma davası açılabilir ve işlem yapılabilir.

Fransa'da Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Fransa'da boşanma davası açabilmek için kişinin Fransız olması ya da Fransa'da süresiz ikamet hakkına sahip olması gerekmektedir. Bu durumda tarafların her ikisi de boşanma davası açma hakkına sahiptir. Yani eşlerden birinin bu kriterleri taşıması yeterlidir. Ayrıca boşanma davasının açılması için gerekli olan madde yükümlülükler, her iki taraf için eşit düzeyde paylaşılmak suretiyle ödenir. Böylece boşanma davası açılarak gerekli sürecin başlatılmasını olanak verir. Özellikle avukatlık ücreti ile beraber mahkeme ücreti gibi pek çok unsur eşit olarak eşlere dağıtılır.

Fransa'da Boşanma Şartları Nelerdir?

Fransa'da boşanmak için belli başlı bazı koşul ve şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu kriterler doğrultusunda boşanma davası açılarak, süreç üzerinden boşanma yaşanabilmektedir.

- Eğer karşılıklı evlenme sözleşmesi var ise boşanma hemen gerçekleşir.

- Boşanmada eşlerden biri mahkemeye başvurur duysa, izlenmesi gereken süreç mahkeme tarafından belirlenmektedir.

- Mahkemenin verdiği karar itiraz edebilmek için 6 yıl ayrı yaşamak ya da eşlerden birinin ruhsal bozukluk yaşaması gerekmektedir.

- Eğer eşlerden biri evlilik yükümlülüklerini bozuyorsa boşanma hemen gerçekleşebilir.

- Eğer eşlerden biri herhangi bir davadan ötürü yükümlülük iyiymiş ise bu boşanma olarak nitelenir.

Bu gibi şart ve koşullar doğrultusunda mahkeme tarafından verilecek karara göre boşanma ya da boşanmama durumu ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme Sonrası Ortaya Çıkan Durumlar Nelerdir?

Mahkeme sonrası verilen karar doğrultusunda boşanma gerçekleşmişse, bir seferliğe mahsus olarak yüklü miktarda nafaka ödenir. Ödemesi gereken nafaka tutarını mahkeme belirlemektedir. Özellikle belirlenen nafaka üzerinden, nafaka ödeyen kişinin maaşı zam gelse bile bu konuda değişiklik yaşanmaz.