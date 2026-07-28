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Fransa’da bir soygun daha

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Châtillon-Sur-Seine Müzesi#Polis
Fransa’da bir soygun daha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 07:00

FRANSA, geçen yıl Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan tarihi mücevher soygununun ardından bir kez daha sarsıldı.

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Burgonya bölgesindeki Châtillon-sur-Seine Müzesi’ne cuma günü ziyaretçi gibi giren şüpheliler, M.Ö. 5’inci yüzyıla tarihlenen yaklaşık 2 bin 500 yıllık Kelt dönemine ait som altın boyunluğu alıp kaçtı.

Güvenlik görevlileri ve ziyaretçilerin gözleri önünde gerçekleşen soygunun ardından polis, tarihi eserin izini sürmek için soruşturma başlattı.

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#Fransa#Châtillon-Sur-Seine Müzesi#Polis

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