Fransa’da bir soygun daha

FRANSA, geçen yıl Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan tarihi mücevher soygununun ardından bir kez daha sarsıldı.
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Burgonya bölgesindeki Châtillon-sur-Seine Müzesi’ne cuma günü ziyaretçi gibi giren şüpheliler, M.Ö. 5’inci yüzyıla tarihlenen yaklaşık 2 bin 500 yıllık Kelt dönemine ait som altın boyunluğu alıp kaçtı.
Güvenlik görevlileri ve ziyaretçilerin gözleri önünde gerçekleşen soygunun ardından polis, tarihi eserin izini sürmek için soruşturma başlattı.
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