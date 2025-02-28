Fransa'da bir ilk: Aşırı sağcı kanala kapatma kararı

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Fransa Medya Denetim Kurumu, aşırı sağcı C8 kanalını kapatma kararı aldı. Karar, Fransa Yüksek idare mahkemesi tarafından onaylandı.

Fransa tarihinde ilk kez bir kanalın kapatılacak olmasının yanı sıra kanalın, bu gece 23.59'da 20 yıllık yayın hayatına son vereceği bildirildi.

Kararın, "insan haklarına saygı gösterilmemesi ve küçük yaştaki çocukların korunmasına dikkat edilmemesi" ve “çoğulculuk ve gazetecilik etiği yükümlülüklerine saygı duymaması” gerekçesiyle alındığı açıklandı.

Fransız sağcı politikacılar kararı, "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" olarak nitelendirerek kınadıklarını ifade ettiler.

C8 kanalının kapatılma kararının yanı sıra "tekrar yayın yaptığı" gerekçesiyle NRJ12 kanalı da kapatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kararın arkasında durduğunu açıkladı.