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Fransa'da bir ilk: Aşırı sağcı kanala kapatma kararı

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#Fransa#Kanal Kapama#İlk
Fransada bir ilk: Aşırı sağcı kanala kapatma kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 18:05

Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Fransa Medya Denetim Kurumu, aşırı sağcı kanalı kapatma kararı aldı.

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Fransa Medya Denetim Kurumu, aşırı sağcı C8 kanalını kapatma kararı aldı. Karar, Fransa Yüksek idare mahkemesi tarafından onaylandı. 

Fransa tarihinde ilk kez bir kanalın kapatılacak olmasının yanı sıra kanalın, bu gece 23.59'da 20 yıllık yayın hayatına son vereceği bildirildi.

Kararın, "insan haklarına saygı gösterilmemesi ve küçük yaştaki çocukların korunmasına dikkat edilmemesi" ve “çoğulculuk ve gazetecilik etiği yükümlülüklerine saygı duymaması” gerekçesiyle alındığı açıklandı. 

Fransız sağcı politikacılar kararı, "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" olarak nitelendirerek kınadıklarını ifade ettiler.

C8 kanalının kapatılma kararının yanı sıra "tekrar yayın yaptığı" gerekçesiyle NRJ12 kanalı da kapatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kararın arkasında durduğunu açıkladı.

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#Fransa#Kanal Kapama#İlk

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