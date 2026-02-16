×
Fransa'da bir camiye peş peşe tehdit telefonları: Soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 11:36

Fransa'nın Strazburg kentindeki Eyüp Sultan Camisi'ne gelen tehdit telefonlarının ardından olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

Eyüp Sultan Camisi yetkililerinin açıklamasında, ocak ve şubat aylarında belli aralıklarla camiye yönelik tehditlerde bulunulduğu ifade edildi.

Camiye yapılan tehditlerin siyasetçilerin ırkçı söylemlerinden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, sosyal medya platformlarında da Müslümanlara yönelik tehditlerin arttığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bizler Avrupa toplumunun önemli bir parçasıyız. Irk ve inanç ayrımı gözetmeden birlik ve beraberlik şuuru ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada camiye yönelik tehdit telefonlarıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

