×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'da bir camide yangın: Kundaklama ihtimali araştırılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Grenoble#Cami Yangını
Fransada bir camide yangın: Kundaklama ihtimali araştırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 14:26

Fransa’nın Grenoble şehrinde bir camide kundaklama şüphesi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa’nın Grenoble şehrindeki Saint-Bruno mahallesinde bulunan bir camide dün yerel saatle 02.00 civarında yangın çıktı.

Polis kaynakları camide ayakkabıların yer aldığı bölmede başlayan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını belirtti.

Yangın itfaiye ekipleri gelmeden bir bölge sakini tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Fransada bir camide yangın: Kundaklama ihtimali araştırılıyor

İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA ARTIŞ

Ülkede son dönemde Müslüman karşıtı nefret ve saldırılarda artış yaşandı.

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepki ile karşılanmıştı.

Haberin Devamı

Aralık başında Puy-en-Velay şehrindeki camide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Montreal-la-Cluse şehrinde ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) posta kutusuna bir mermi bırakılmıştı.

Strasbourg'daki Ulu Cami çevresinde 13 Aralık sabahı alınan bomba ihbarı nedeniyle güvenlik zinciri oluşturulmuştu. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu fark edilirken cami kısa süreliğine hizmete kapatılmıştı.

Gözden KaçmasınYunan ve Rum liderler Netanyahu’ya gidiyor Gözleri Gazze gücündeYunan ve Rum liderler Netanyahu’ya gidiyor! Gözleri Gazze gücündeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Grenoble#Cami Yangını

BAKMADAN GEÇME!