Fransa'da bin 500 hektarlık alan yandı

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Landes Valiliği 13 Ağustos'tan bu yana Luglon'da devam eden orman yangınına ilişkin yeni açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, Luglon'daki orman yangınında şu ana kadar 1580 hektarlık alan küle döndü.

Bölgeye sevk edilen 550 itfaiyeci söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Yangın, Luglon köyünün güneydoğusunda Garein köyü yakınlarında aktif bir şekilde devam ediyor. Garein köyünden gece yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 650'YE YÜKSELDİ

Yangının başladığı günden bu yana, bölgeden tahliye edilenlerin sayısı toplamda 650'ye çıktı. Luglon'da 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının henüz nasıl çıktığı bilinmiyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 64 ilde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Fransa'da gün içinde sıcakların 40 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

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Aşırı sıcakların yangınlarla mücadeleyi olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüştü.