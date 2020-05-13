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Dünya
AA - Fotoğraf.
Haber Giriş: 13.05.2020 - 18:22,Son Güncelleme:

Fransa'da Başbakan Philippe ve birçok bakan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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Fransa'da Başbakan Philippe ve birçok bakan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 63 suç duyurusunda bulunuldu

Paris Savcısı François Molins, yaptığı açıklamada, Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Çalışma Bakanı Muriel Penicaud ve şubat ayında görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Fransa Adalet Divanına 63 suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Suç duyurusunda bulunanların Philippe'i ve bakanları salgının yol açtığı krizi iyi yönetememekle suçladığı ifade edildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e, vaka sayısı 213 bin 662'ye yükseldi.

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