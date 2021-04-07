Fransa'da AstraZeneca krizi: Aşıdan sonra ölen kişinin ailesinden suç duyurusu!

Son haftalarda koronavirüs aşılarında tartışmaların odağı haline gelen AstraZeneca aşısıyla ilgili flaş kararı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada aşı yaptıran kişilerde görülen ciddi 'kan pıhtılaşması' (tromboz) tehlikesinin aşıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

EMA'nın bu açıklamasından sonra Fransa'da yaşanan bir ölüm gözlerin tekrar bu aşıya çevrilmesine sebep oldu.

Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Crochet'in kardeşi Jean-Luc Crochet, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan yarım saat sonra şiddetli eklem ağrısı hissettiğini, ardından solunum sorunu ortaya çıktığını kaydetti.

Jean-Luc Crochet, kardeşinin sağlık durumunun daha sonra ağırlaştığını, 17 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını ve 18 Mart'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Doktorların karaciğerde, böbreklerde ve beyinde kanda pıhtılaşma tespit ettiğini aktaran Jean-Luc Crochet, kardeşinin neden öldüğünün tespit edilebilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Crochet, kanda pıhtılaşma ortaya çıkmasının aşıdan kaynaklanabileceğini savundu.

AVRUPA İLAÇ AJANSI'NIN AÇIKLAMASI

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı haline gelmişti.

Birçok Avrupa ülkesi Oxford/AstraZeneca aşısını durdurma kararı almıştı. Almanya kararı açıkladı ve Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve İrlanda da onu takip etti. Bu kararın gerekçesi ise aşı olan bazı kişilerde çeşitli kan pıhtılaşması sorunları yaşanması. Bu sorunlarsa kişilerde ciddi sağlık problemlerine yol açtı hatta beyinlerini etkiledi.

Avrupa'da aşılarla ilgili en yetkili kurum olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) konuyla ilgili flaş bir açıklama yaparak değerlendirmeler sonucunda yan etkilerin aşıyla bağlantısını kabul ettiklerini açıkladı.

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtilmişti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfü gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiği açıklanmıştı. Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandığı bildirildi.

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