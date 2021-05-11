Fransa’da askerlerden İslam karşıtı yeni mektup

Fransa’da askerlerden hükümete ‘iç savaş’ uyarısında ikinci perde yaşanıyor. Emekli generaller ve muvazzaf subayların 21 Nisan’da yayınladığı ve aşırı sağın sahiplendiği, ‘ülkede büyüyen bir kaos olduğu’ vurgulu mektubun ardından her rütbeden askerin olduğu bir grup yeni bir mektup yayınladı. İlk mektup gibi aşırı sağ eğilimli Valeurs Actuelles adlı derginin internet sitesinde yer alan mektupta, “Fransa’da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz” mesajı veriliyor.

HER RÜTBEDEN PERSONEL

İmzasız olan mektupta sadece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a değil, bakanlar, milletvekilleri ile generallere hitap ediliyor ve Fransa’da iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı uyarısı yapılıyor. Görevde olan askerlerin yaşananlara sessiz kalmalarının mümkün olmadığının savunulduğu mektupta, “Aramızdan bazıları topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular” ifadelerine yer veriliyor. Fransa’ya ve tarihine karşı nefretin bir norm haline geldiğinin savunulduğu bildiride, “Bayanlar, baylar, harekete geçin. Söz konusu olan ülkemizin, ülkenizin hayatta kalması” denildi.

SİYASİLER TEPKİLİ

İlk mektuba bir hafta içinde 15 binden fazla asker imza atmıştı. İkinci mektup ise halkın da imzasına açık bırakıldı. Pazar gecesi yayınlanan mektuba imza atanların sayısı pazartesi akşamı yaklaşık 165 bine ulaştı. Siyasiler ilkine olduğu gibi buna da sert tepki verdi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Cesaret anonim olmak mı? İmza yoksa metin de yoktur” dedi. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de saygı duyduğu ordunun, aşırı sağın söylemlerini kullanmanın iyi olduğuna karar veren bir avuç isimsiz asker olmadığını söyledi.

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