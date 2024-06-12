Fransa'da aşırı sağın aldığı yüksek oy oranları protesto ediliyor

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Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin oyların yüzde 31,5'ini alarak ilk sıraya yerleşmesine yönelik protestolar devam ediyor. Sol görüşlü Fransızlar, aşırı sağın yükselişini başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda 3'üncü günde de protesto ederek, siyasi faşizmi reddettiklerini belirten sloganlar attı.

Polisle karşı karşıya gelen göstericiler, Fransız halkını uyanmaya çağırarak, ellerinde "Hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Faşizme karşı durduklarını belirten göstericiler, Fransa'nın faşizmle yönetilemeyeceğini vurguladılar.

Göstericiler, Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek olan yerel seçimlerde aşırı sağın zaferini engellemesi için çağrıda bulundu.

MACRON MECLİSİ FESHETMİŞTİ

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) tarafından seçimlerde elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron'un partisi Rönesans ise oyların yüzde 15,2'sini alarak RN'nin ardından ikinci sırada yer almıştı.