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Dünya
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransa’da aşı olanlar okulda olmayanlar evde kalacak

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Fransa’da aşı olanlar okulda olmayanlar evde kalacak

AŞILANMAYI hızlandırma çabası içinde olan Fransa, birçok alanda devreye soktuğu sağlık sertifikasını okullarda da uygulama kararı aldı. Buna göre orta ve lise sınıflarında herhangi bir vaka tespit edilmesi halinde, aşı olanlar eğitime sınıfta, olmayanlar ise 7 gün evde devam edecek.

Eğitim bakanı Jean-Michel Blanquer, eylül ayında açılması planlanan okullara ilişkin yeni düzenlemeleri anlattı, değişikliklerin yalnızca 12 yaş üstü çocukları kapsadığını belirtti. Zira ülkede 12 yaş ve üstü herkes COVID-19 aşısı yaptırabiliyor. 12 yaş altı çocuklar içinse geçen yılki uygulamalar aynen geçerli olacak. Buna göre, herhangi bir korona vakası tespit edilirse sınıftaki herkes 7 gün boyunca evde izole olarak uzaktan eğitim alacak. Bakan Blanquer, aşılanmaya atıfta bulunarak “Umuyorum ki bu yıl geçen yıla oranla eğitimde çok daha az kesinti yaşayacağız” diye konuştu. Blanquer ayrıca, aşılanmayı teşvik etmek için eylül itibarıyla okulların içine ya da yanına 6-7 bin kadar aşı merkezi açacaklarını duyurdu.

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