Fransa’da aşı olanlar okulda olmayanlar evde kalacak

Eğitim bakanı Jean-Michel Blanquer, eylül ayında açılması planlanan okullara ilişkin yeni düzenlemeleri anlattı, değişikliklerin yalnızca 12 yaş üstü çocukları kapsadığını belirtti. Zira ülkede 12 yaş ve üstü herkes COVID-19 aşısı yaptırabiliyor. 12 yaş altı çocuklar içinse geçen yılki uygulamalar aynen geçerli olacak. Buna göre, herhangi bir korona vakası tespit edilirse sınıftaki herkes 7 gün boyunca evde izole olarak uzaktan eğitim alacak. Bakan Blanquer, aşılanmaya atıfta bulunarak “Umuyorum ki bu yıl geçen yıla oranla eğitimde çok daha az kesinti yaşayacağız” diye konuştu. Blanquer ayrıca, aşılanmayı teşvik etmek için eylül itibarıyla okulların içine ya da yanına 6-7 bin kadar aşı merkezi açacaklarını duyurdu.

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