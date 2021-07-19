Fransa'da aşı karşıtı eylemler büyüyor: İki ayrı aşı merkezine saldırı!

Fransa’nın güneyindeki Bayonne kentinde aşı merkezi kundaklandı.

France Bleu Pays Basque’ın haberine göre, pazar gecesi Bayonne'e bağlı Urrugne’deki aşı merkezinin çadırı yanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler çadırın tamamını kaplamadan söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, çadırın etrafına benzin döküldüğü ve alevlerin belli noktalarda başladığı tespit edildi.

Bayonne savcılığı, Bayonne polisinin incelemelerine dayanarak olayla ilgili kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

Ülkenin güneyinde bir başka merkezin daha bu kez hortumla su sıkılarak işlevsiz kalması sağlandı. Bu aynı günde gelen ikinci aşı merkezi saldırısı oldu.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, 2 Temmuz’da aşı karşıtları aşı merkezini hedef almış, gece merkezdeki çadır ve masanın üzerine aşı karşıtı yazılar yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuştu.

Macron’un açıklamalarından sonra ülkenin birçok kentinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

YENİ UYGULAMALAR TARTIŞMA YARATTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakalarının neredeyse tamamı virüsün Delta varyantından oluşurken Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un bu kapsamda duyurduğu salgın önlemleri, ülke çapında tepkilere yol açtı.

Günlük vaka sayısının yeniden artmaya başladığı ve 4. dalga ihtimalinden korkulan ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 12 Temmuz'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadele için alınacak önlemleri duyurdu.

Özellikle hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu ile Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilmesi kararı, ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde protesto edildi.

Önlemlere dair hazırlanan ve 13 Temmuz'da doğrudan Danıştay'a sunulan yasa tasarısı, hızlıca benimsenmesi için bugün Bakanlar Kuruluna sunulacak. Tasarı, 21 Temmuz çarşamba günü de Ulusal Meclis'te ele alınacak.

TASARININ TARTIŞMALI KOVİD-19 SAĞLIK KARTI UYGULAMASI

Macron'un açıkladığı önlemlerin en fazla tartışılan kısmı olan Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, kişilerin belli mekanlara girişte hiçbir şekilde Kovid-19 olmadığını kanıtlayan bir ruhsat taşımasını öngörüyor.

Halen yürürlükte olan haliyle, sadece 5 binden fazla kişinin katıldığı konser ve benzeri etkinliklerde kullanılan uygulama, hükümetin isteğiyle 21 Temmuz’dan itibaren spor salonları, fuarlar, müze, tiyatro, sinema gibi alanları, 1 Ağustos'tan itibaren de kafe, restoran ve alışveriş merkezi gibi ticari alanlar ile otobüs, tren ve uçakları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bu mekanların işveren ve çalışanlarına, Kovid-19 sağlık ruhsatı edinmeleri için ağustos sonuna kadar vakit tanınacak.

Ruhsatı alabilmek için iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve üzerinden 2 hafta geçirmiş olmak veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR/antikor testi sonucu sunmak ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini belgelemek gerekiyor.

Sağlık yetkililerinin vereceği ve söz konusu bilgilere göre oluşturulan kare kodlara işlenen ruhsat, dijitalde ya da kağıt üzerinde taşınabilecek. İşverenler, Fransa'daki Kovid-19 sağlık uygulaması TousAnticovidVerif'i kullanarak çalışanlarının ve müşterilerin karekodunu tarayarak ruhsatının geçerli olup olmadığını görebilecek.

Tasarı ayrıca Kovid-19 PCR ve antikor testlerinin, reçeteyle yapılmamışsa bundan böyle ücretli olmasını da öngörerek, aşıya yönelimi artırmayı hedefliyor.

YAPTIRIMLAR

İşverenler geçerli bir Kovid-19 sağlık kartı sunamayan çalışanlarının iş sözleşmesini 2 aya kadar askıya alabilecek, 2 ay süresince de ruhsat sunmayan çalışanlar hatalı davranış nedeniyle işlerini kaybedebilecek.

İşverenler de hükümetin zorunlu kıldığı doğrulama sürecini çalışanlarına düzenli, müşterilerine günlük olarak uygulamazsa 1 yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Bununla birlikte polis ve jandarma, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasından muaf tutuldu.

AŞI ZORUNLULUĞU

Diğer yandan, hastane ve bakımevi çalışanları, evlerde sağlık hizmeti verenler, ambulans çalışanları ve itfaiyecilere Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi, büyük tepki gördü.

Önlemler kapsamında, bu meslek kollarında çalışanlara aşı olmaları için 15 Eylül'e kadar süre tanındı ve eğer aşı olmazlarsa çalışmalarının yasaklanması, 2 ay boyunca aşı olmaya yanaşmayan kişilerin iş sözleşmesinin tamamen feshedilmesi öngörülüyor.

Çalışanların iş saatlerinde ücretleri kesilmeden Kovid-19 aşı merkezine giderek aşı olmasına imkan veren tasarı, son olarak da "test et-takip et-izole et" sloganıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin 10 gün boyunca tanımlanan bir yerde karantinada kalmasını içeriyor. Karantinadaki kişiler, sabah 10 ile 12 arasında izinle dışarı çıkabilecek.

Serbesti ve tutukluluk durumu, hakiminin kontrolüne verilecek karantina süreci, polis ve jandarma tarafından denetlenebilecek.

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