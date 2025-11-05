×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Araç#Kalabalığa Daldı
Fransada araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 15:32

Fransa'nın Oleron Adası'nda bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Fransa'nın Oleron Adası'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını bildirdi.

Fransız Le Parisien gazetesi, polisin şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırdığını aktardı. BFM kanalının haberine göre de, şüpheli daha önce küçük suçlardan dolayı polisin tanıdığı bir isimdi.

Gözden KaçmasınYunanistanın Türkiye telaşının nedeni ortaya çıktı Uzman isim açıkladı: Savaş uçağı envanteri karşılaştırması hayal ürünüYunanistan'ın Türkiye telaşının nedeni ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: Savaş uçağı envanteri karşılaştırması hayal ürünüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBaşlangıçta en yakınları bile kazanabileceğine inanmıyordu: Rap kariyerinden metroyla gittiği nikahına ve savunduğu politikalara... Zohran Mamdani kimdirBaşlangıçta en yakınları bile kazanabileceğine inanmıyordu: Rap kariyerinden metroyla gittiği nikahına ve savunduğu politikalara... Zohran Mamdani kimdir?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Araç#Kalabalığa Daldı

BAKMADAN GEÇME!