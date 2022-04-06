Fransa’da alarm! 6 çeşit peynirde listeria bakterisi tespit edildi

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Fransa'da hükümete bağlı Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis süt ürünleri şirketinin ülkenin Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge markalarına ait 6 çeşit peynirde listeria bakterisi tespit edildiği açıklandı.

Rappel Conso sitesi tüketicilerden, ülke genelinde onlarca zincir markette 15 Mart’tan bu yana satılan 6 çeşit peyniri satın almamalarını, aldıkları peynirleri imha etmelerini ya da iade etmelerini istedi.



"ENFEKSİYONUN CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR”

Uzmanlar, listeria bakterisinden kaynaklanan listeriosis enfeksiyonunun nadir görülen bir enfeksiyon olmasına rağmen özellikle bağışıklığı zayıf olan kişilerde, hamile kadınlarda ve yaşlılarda çok ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.

Rappel Conso internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bu ürünleri tükettikten sonra ateşi, baş ve vücut ağrısı şikayeti olan kişilerin doktorlarına danışmaları ve bilgi vermeleri rica olunur. Hamile kadınlar, bağışıklığı zayıf kişiler ve yaşlılar özellikle dikkatli olmalıdır. Listeriosis ciddi olabilen ve 8 haftaya kadar kuluçka süresi olan bir enfeksiyondur" ifadeleri kullanıldı.

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Fransa’da Nestle markasına ait Buitoni pizzaları yaklaşık 75 çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmesinin ardından ürünü satın alan kişilerin ürünü mağazalara geri getirmeleri talep edilmişti.

Ülkede ayrıca Ferrero çikolata şirketine ait Kinder çikolatalarında, escherichia coli bakterisinin tespit edilmesiyle satın alınan ürünlerin iadesi istenmişti.