×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa’da 200’den fazla aday, Le Pen’e engel olmak için adaylıktan çekildi... Le Pen'den Macron'a 'idari darbe' suçlaması

Güncelleme Tarihi:

#FRANSA#Le Pen#Macron
Fransa’da 200’den fazla aday, Le Pen’e engel olmak için adaylıktan çekildi... Le Penden Macrona idari darbe suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 17:28

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u erken genel seçimler öncesinde üst düzey kamu görevlilerini atayarak "idari darbe" yapmakla suçladı. Öte yandan seçimlerde aday olan 200'den fazla kişi de Le Pen'in seçim zaferi yaşamaması için adaylıktan çekildi.

Haberin Devamı

France İnter radyosuna konuk olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Le Pen, erken seçimlerin 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Macron'un, erken seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turuna günler kala düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Avrupa Birliği'ndeki (AB) üst düzey görevler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı kamu ataması yaptığına atıfta bulunan Le Pen, "Kendi adamlarınızı atayarak seçmenlerin oylarına ve seçimlerin sonuçlarına karşı koymak istemeniz, devlet içinde halkın istediği politikayı yürütmenizi engeller. Bu, bir tür idari darbedir." ifadelerini kullandı.

Le Pen, RN'nin iktidara gelmesi halinde bu atamaları gözden geçireceğini de vurguladı.

Erken genel seçimin ilk turunda Le Pen'in partisi RN'nin başını çektiği aşırı sağ ittifakı yüzde 33,15 oyla ilk sırayı almış, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci olmuştu. Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer almıştı.

Haberin Devamı

Fransa’da 7 Temmuz’da düzenlenecek ikinci tur seçimi öncesi aşırı sağcı lider Le Pen’in kazanmasını engellemek isteyen merkez ve sol partilerden 200’den fazla aday, çekilme kararı aldı. Fransız medyası, merkez ve sol patilerin, Le Pen’in 577 koltuk bulunan Fransız Parlamentosu’nda çoğunluk kabul edilen 289 koltuğu almasını engellemek için bu kararı aldığını duyurdu.

Ayrıca haberde, çekilen adayların ilk turda yüzde 12,5 oy oranına sahip ya da bu oranı aşan adaylar olduğu ifade edildi. Seçim kurallarına göre adayların ikinci turda yarışabilmeleri için en az yüzde 12,5 oy alması gerekiyor.

AYNI TAKTİK İŞE YARAYACAK MI?

Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen’i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen’e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANSA#Le Pen#Macron

BAKMADAN GEÇME!