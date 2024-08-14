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Fransa'da 2 Rafale savaş uçağı havada çarpıştı

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#Rafale#Fransa#Uçak
Fransada 2 Rafale savaş uçağı havada çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:08

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 2 askeri uçağın havada çarpıştıktan sonra düştüğü bildirildi.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü.

Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, askeri uçakların karıştığı kaza sonrası operasyon merkezinin harekete geçirildiği ve askeri güçlerin desteği ile arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı duyuruldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında jandarma ve itfaiye ekipleri de yer aldı.

Valiliğin açıklamasında, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu kaydedildi.

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#Rafale#Fransa#Uçak

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