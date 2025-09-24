×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'da 2 Ekim hazırlığı: Sendikalar protesto kararı aldı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Kemer Sıkma Politikaları#Protesto
Fransada 2 Ekim hazırlığı: Sendikalar protesto kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 15:44

Fransız sendikalar, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 2 Ekim'de ülke genelinde tekrar gösteri düzenleneceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkenin önde gelen işçi sendikalarını Paris'teki başbakanlık ofisinde ağırladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Lecornu, sendika temsilcilerini ikna edemedi.

Sendikalar, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 2 Ekim'de bir kez daha ülke genelinde gösteri düzenleme kararı aldı.

Görüşmenin ardından Fransız Demokratik Emek Federasyonu Genel Sekreteri Marylise Leon, "Başbakan, işçilerin taleplerine herhangi bir net yanıt vermedi." diyerek, Lecornu'nun bugünkü fırsatı kaçırdığını ifade etti.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümetten sendikaları kibarca dinlemesini değil, taleplerine net yanıt vermesini beklediklerini belirterek, Lecornu'nun somut bir taahhütte bulunmadığını aktardı.

Haberin Devamı

Fransada 2 Ekim hazırlığı: Sendikalar protesto kararı aldı

HÜKÜMET DÜŞTÜ, GÖSTERİLER BAŞLADI

Fransa'da merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de düşmesinin ardından, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 10 ve 18 Eylül'de ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Ülkede ayrıca 18 Eylül'de eğitimden ulaşıma farklı sektörlerde çalışanlar greve gitmişti.

Fransız işçi sendikaları, daha adil bir vergi sistemi, emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformun yürürlükten kaldırılması ve 2026 bütçe projesinin mevcut halinden vazgeçilmesini talep ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce göreve getirilen Lecornu ise 2026 bütçesini tamamlamak ve yeni hükümeti kurmak için muhalefet kanadıyla görüşmeleri sürdürüyor.

Gözden KaçmasınFransa durulmuyor: Yüz binler sokağa çıktı Avrupanın yeni hasta adamıFransa durulmuyor: Yüz binler sokağa çıktı! 'Avrupa'nın yeni hasta adamı'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınMacrondan Trumpa sitem Hemen telefonla aradı: Tahmin edin ne olduMacron'dan Trump'a sitem! Hemen telefonla aradı: Tahmin edin ne oldu?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Kemer Sıkma Politikaları#Protesto

BAKMADAN GEÇME!