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Fransa'da 2 askeri uçağın çarpıştığı kazada 2 pilotun öldüğü açıklandı

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#Rafale#Fransa#Uçak
Fransada 2 askeri uçağın çarpıştığı kazada 2 pilotun öldüğü açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 14:24

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde dün 2 askeri uçağın havada çarpışarak düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi.

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Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait uçakların çarpıştıktan sonra düşmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı.

Arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanda uçakların enkazına ulaştı. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüzbaşı Sebastien Mabire ve Teğmen Matthis Laurens'in Rafale eğitim görevi sırasında meydana gelen hava kazasında hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik." ifadelerine yer verdi.

Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Colombey-les-Belles kasabası civarında dün iki Rafale savaş uçağı çarpıştıktan sonra düşmüştü.

Uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı bildirilirken diğer uçakta yer alan 2 pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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Askeri yetkililerin kazanın nedenine ilişkin soruşturması sürüyor.

 

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#Rafale#Fransa#Uçak

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