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Fransa'da 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü

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#Fransa#Paris#Dünya
Fransada 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 13:28

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda 18 yıl yaşayan İranlı Mehran Karimi Nasseri, ölümünden birkaç hafta önce tekrar geldiği aynı havalimanında 77 yaşında hayatını kaybetti.

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Paris'te bulunan ve ülkenin en büyük havalimanı olan Charles de Gaulle'de 18 yıl yaşayan İranlı Mehran Karimi Nasseri hayatını kaybetti.

Otobiyografisi “The Terminal Man” adlı kitap olarak yayınlanan ve ünlü yönetmen Steven Spielberg'in 2004 yapımı "Terminal" filmine ilham kaynağı olan 1945 doğumlu 77 yaşındaki İranlı Mehran Karimi Nasseri'nin aynı havalimanında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Nasseri’nin havalimanının 2F terminalinde sağlık ekipleri tarafından bulunduğu ve doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransada 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü

Nasseri, İran’da Şah Muhammed Rıza Pehlevi'ye karşı protestolar nedeniyle 1977 yılında İran'dan sınır dışı edilmiş ve Avrupa'nın birçok ülkesine sığınma başvurusunda bulunmuştu.

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Uzun uğraşların ardından Belçika'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Nasseri'ye mülteci statüsü verilmişti.

Nasseri, İngiliz vatandaşı annesinin yanına gitmek istediği sırada Paris’te içerisinde mülteci evraklarının ve belgelerinin bulunduğu çantayı kaybetmiş ve Fransız polisi tarafından 1988'de tutuklanmıştı.

Fransada 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni almış fakat herhangi bir resmi belgesi olmadığı için sınır dışı edilememiş, bu nedenle 2006 yılına kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştı.

Nasseri, 2006'da hastaneye kaldırılmış, ardından sığınma evine ve otele yerleştirilmişti. Fakat havalimanı yetkilileri, Nasseri’nin ölümünden birkaç hafta önce tekrar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı’na geldiğini ve burada yaşamaya devam ettiğini aktardı.

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#Fransa#Paris#Dünya

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