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Fransa'da 14 bin ev elektriksiz kaldı

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#France#Isere#Fransa
Fransada 14 bin ev elektriksiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 16:49

Fransa'nın Isere vilayetinde şiddetli fırtına 14 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

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Fransa'nın güneydoğusundaki Isere vilayetinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli fırtınalar 14 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün başlayan fırtına başta Auvergne Rhone-Alpes bölgesi olmak üzere tüm Fransa'yı etkisi altına alırken bölgedeki Isere vilayetinde elektrik kesintisi yaşandı.

Isere Valiliği, X hesabından, şiddetli fırtına sonucu elektriği kesilen 14 bin evden 1400'üne hala elektrik verilemediğini belirtti.

Ayrıca fırtına sonucu evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan 78 yaşındaki bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Öte yandan fırtınanın etkisiyle ağaçların kökünden söküldüğü ve küçük toprak kaymalarının yaşandığı vilayette, maddi hasar oluştu. Sular altında kalan bir kamp alanından 14 bin kişi tahliye edildi.

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Auvergne Rhone-Alpes bölgesindeki Savoie vilayetinde de binlerce kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, yaklaşık 20 vilayette fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildiğini bildirdi.

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos, dünden bu yana Fransa genelinde 14 binden fazla şimşek ve yıldırımın meydana geldiği kayıtlara geçti.

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#France#Isere#Fransa

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