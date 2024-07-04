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Fransa'da 1300 yıllık efsanevi kılıç çalındı

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#FRANSA#Kılıç#Orta Çağ
Fransada 1300 yıllık efsanevi kılıç çalındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 15:23

Fransız Orta Çağ efsanelerinin ünlü şövalyelerinden Roland'ın bir kayaya saplı kılıcı ortadan kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fransız basınında çıkan haberlere göre, polis, 8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve ünlü Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan "Durandal" isimli kılıcın nasıl çalınmış olabileceğini araştırdığını belirtti.

Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'ın meleklerden alarak en iyi askerine verdiğine inanılan ve 22 Haziran'da kaybolan efsanevi kılıç, yaklaşık 1300 yıldır 10 metre yükseklikteki, insan erişimine elverişli olmayan bir tepenin üzerindeki kayaya saplanmış halde bulunuyordu.

Fransa'nın güneyindeki Lot bölgesinde yer alan Rocamadour Tapınağı, turistlerin uğrak noktası olma özelliğini taşıyor.

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#FRANSA#Kılıç#Orta Çağ

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