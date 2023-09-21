Fransa ziyaretine Kral'ın 'sosis parmakları' damga vurdu! İngiliz medyası doktorlara nedenini doktorlara sordu...

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İngiltere Kralı III. Charles'ın Mart ayında gerçekleştirmesi planlanan ancak, ülkedeki şiddetli protestolar nedeni ile ertelenen Fransa ziyareti dün başladı.

3 gün sürecek ziyaret İngiltere'nin de Fransa'nın da bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Dün Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı James Cleverly tarafından karşılanan İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi ve Elysée Sarayı'na geçti.



Gün içindeki temaslarının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi Brigitte Macron'un kendi şerefine verdiği akşam yemeğine katılan İngiltere Kralı, İngilizce ve Fransızca yaptığı konuşmada dostluk mesajları verirken sosyal medya ziyaretten ve verilen mesajlardan daha çok Kral III. Charles'ın parmaklarına odaklandı.



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Kral Charles'ın şişmiş parmakları ve kırmızı elleri tahta çıktığı 6 Mayıs'tan beri defalarca kez gündeme gelmiş ve 'Kral'ın sağlık sorunları olduğu' yönünde endişelere yol açmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Charles'ın parmaklarını 'sosise' benzetirken, Kral'ın katıldığı etkinliklerde sürekli eli cebinde poz vermesi parmakları nedeni ile 'zorbalığa uğradığı' yorumlarına neden olmuştu.

Fransa ziyareti için uzun bir yolculuk yapan Kral Charles, Macron'un düzenlediği akşam yemeğinde yine şişmiş parmakları ile dikkat çekti.



İngiliz Dailymail gazetesi Kral'ın ellerindeki durumun son birkaç yıldır devam ettiğini ancak tahta çıkmasından sonra tartışmaların daha alevlendiğini yazarken Mirror gazetesi söz konusu görüntünün nedenini doktorlara sordu.

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Gazeteye konuşan Pall Mall Medical Tıbbi Direktörü Chun Tang, 74 yaşındaki Kral III. Charles'ın parmaklarındaki şişliğin çeşitli sağlık sorunlarının neden olduğu ödemden kaynaklandığını belirtti.



Otoimmün hastalıklar, çoklu bakteriyel enfeksiyonlar, romatoid artrit gibi hastalıkların şişmeye neden olabileceğini belirten Tang bir diğer nedenin de fazla tuz tüketimi ya da alerjik reaksiyonlar olabileceğini söyledi.

KRALİÇE MEKTUBUNDA ANLATMIŞ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Kral Charles'ın elleri küçüklüğünden beri büyüktü. Hatta Kraliçe oğlu doğduğunda bu durumu müzik öğretmenine yazdığı bir mektupta şöyle anlatmıştı;

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"Bebeğimiz çok tatlı ve onunla çok gurur duyuyoruz. Bir bebeğe göre elleri çok ilginç. Oldukça büyükler, benim ya da babasının ellerine asla benzemiyor, neye dönüşeceklerini görmek ilginç olacak."







