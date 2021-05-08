Fransa ve İngiltere’den Türkiye kararı

Fransa, bu gece yarısından itibaren Türkiye’den geleceklere 10 günlük zorunlu karantina kuralı getirdi. Türkiye’den Fransa’ya gelenlerden en geç 36 saat önce yaptırılmış PCR testi ve uçak şirketine karantinada kalacakları adresi bildirmeleri istenecek.

Karantinaya uymayanlara 1000-1500 Euro arası para cezası kesilebilecek. Daha önce Brezilya ve Hindistan’ın dahil edildiği listeye Türkiye’yle birlikte yedi ekleme yapıldı.

İngiltere de benzer bir karara imza atarak Türkiye’yi salgın açısından yüksek riskli görülen ülkelerin yer aldığı kırmızı listeye aldı. 12 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak kararla İngiltere’den Türkiye’ye turist gelemeyecek. Türkiye’dense sadece İngiliz ve İrlanda vatandaşlığı olanlarla ikamet izni bulunanlara ülkeye giriş izni verilecek ve otelde 10 gün karantina uygulanacak. Bu kararın 29 Mayıs’ta İstanbul’da iki İngiliz takımı arasında yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali’ni etkileme potansiyeli var.

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