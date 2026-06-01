Fransa ve İngiltere'den Rus gemisine ortak operasyon

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ile müttefik ülkelerin hafta sonu Atlantik Okyanusu'nda yaptırım listesinde bulunan bir Rus petrol tankerine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu. Macron, söz konusu müdahalenin uluslararası yaptırımların uygulanmasına yönelik ortak çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Fransız lider, operasyonun İngiltere ve diğer ortak ülkelerle koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Macron açıklamasında, alıkonulan geminin "Tagor" isimli petrol tankeri olduğu bilgisini paylaştı.

TANKER ULUSLARARASI SULARDA ALIKONULDU

Macron'un verdiği bilgilere göre Tagor gemisi, pazar sabahı Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda durduruldu. Operasyonun Fransa'nın yanı sıra İngiltere ve diğer müttefik ülkelerin desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müdahalenin gerekçelerine de değindi. Yetkililer, operasyonun yaptırım kurallarının uygulanmasına yönelik uluslararası iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

MACRON'DAN YAPTIRIM VE DENİZ HUKUKU VURGUSU

Fransız Cumhurbaşkanı, açıklamasında yaptırımların delinmesine izin verilmeyeceği mesajını verdi.

Emmanuel Macron, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gemilerin uluslararası yaptırımları aşması, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez."

RUSYA'NIN GÖLGE FİLOSU

Fransa, eylül ayından bu yana Rusya'nın "gölge filosu"na ait olduğu değerlendirilen 3 gemiye el koymuştu. Yetkililer, gemi sahiplerinin para cezası ödemesinin ardından söz konusu gemilerin faaliyetlerine devam etmelerine izin verildiğini belirtmişti.

"Gölge filo" olarak adlandırılan Rus gemilerinin, denetimlerden kaçınmak amacıyla sık sık bayrak değiştirdiği ve geçersiz kayıtlarla faaliyet gösterdiği kaydedilmişti. Uzmanlar, bu yöntemin gemilerin gerçek sahiplerinin ve faaliyetlerinin tespit edilmesini zorlaştırdığını ifade ediyor.

Batılı ülkeler, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından "gölge filo" içerisinde yer aldığı değerlendirilen yüzlerce gemiyi yaptırım listesine aldı. Avrupa Birliği (AB), şu ana kadar Rusya'nın "gölge filosunun" parçası olduğundan şüphelenilen yaklaşık 600 gemiye yaptırım uyguladı.