Fransa ve İngiltere'den çekirdek müttefik grup! Rusya'yı kızdıracak hazırlık...

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Le Monde gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi üzerine Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da başını çektikleri bir koalisyon gücü oluşturulması seçeneğini yeniden masaya yatırdı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığı' şeklindeki açıklamasının o dönem Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerin tepkisine yol açtığı hatırlatılan haberde, bu seçeneğin tamamen askıya alınmadığı iddia edildi.



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Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya batılı birlikler ve özel savunma gruplarının gönderilmesine ilişkin görüşmelerin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 11 Kasım'da Fransa'ya yaptığı ziyaret ile yeniden alevlendiği ileri sürüldü.

İngiliz bir askeri kaynağa göre, "İngiltere ve Fransa arasında, Avrupa’da Ukrayna ve kıta savunmasına odaklanan çekirdek bir müttefik grup oluşturmaya ilişkin" müzakereler sürüyor.



Macron, şubatta yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Fransız muhalifler bu açıklamaları nedeniyle Macron'u "ülkeyi savaşa sürüklemekle" suçlarken, bazı Avrupa ülkeleri de Macron'a tepki göstererek Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin söz konusu olmadığını savunmuştu.

AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE

Ukrayna'nın uzun süredir beklediği onayı alarak Rus topraklarını ABD ve İngiliz yapımı füzelerle vurması Kremlin'ı kızdırdı. Rusya lideri Vladimir Putin ilk önce nükleer angajman kurallarını değiştirdi, daha sonra nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini duyurdu.

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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev ise bu silahın belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabileceğini açıkladı.

Rusya'dan gelen son açıklamalar ve Ukrayna savaşındaki tırmanış Avrupa genelinde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz hafta ABD, İtalya, Macaristan, İspanya ve Yunanistan, Rusya’dan gelecek büyük bir saldırı beklentisiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki temsilciliklerini geçici kapatırken Almanya ve Kuzey ülkeleri ek tedbirler almaya başladı.

