Fransa ve İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor

Fransa’da restoranlar ve kafeler açılıyor, diğer Avrupa ülkelerine de seyahate izin veriliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Covid-19’a karşı ‘ilk zaferini’ kazandığını ama virüsün geri dönebileceğini söyledi.

Fransa’nın bazı bölgelerinde oteller ve kafeler bu ay açılmaya başlamıştı, Macron Paris’in de dahil edildiğini duyurdu.

İngiltere’de de bugünden itibaren zaruri görülmeyen mağazalar açık olacak.

Daha önce yalnızca gıda ve ilaç alışverişi yapılan işletmelerin açık kalmasına izin veriliyordu.

İngiltere’de toplu taşımda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 7 MİLYON 996 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 435 bin 667 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 129 bin 124 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 432 bin 96 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 162 bin 228 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 117 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.