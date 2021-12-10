Fransa ve İngiltere arasında balıkçılık krizi yeniden alevlendi

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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından hassas bir noktaya gelen Fransa ile yaşadığı balıkçılık lisans konusu, İngiltere’nin karasularına girmek isteyen Fransız balıkçıların lisansını bekletmesiyle yeni bit boyut kazandı. Çareyi Avrupa Birliği’ne başvurmakta bulan Fransa, İngiltere’nin onay bekleyen 94 balıkçılık lisansının akşam saatlerine kadar onaylamaması durumunda, Avrupa Birliği’nden yasal işlem başlatmasını isteyeceğini duyurdu.



Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune verdiği demeçte, İngiltere’den 94 balıkçılık lisansının hala onay beklediğini söyledi. Fransız Bakan Beaune, İngiltere'nin AB’den ayrılmasından sonra Fransa ile balıkçılık lisans sistemi kurulmasını kabul ettiğini ancak Fransa’ya verilmesi gereken lisansların verilmediğini aktardı. Beaune, İngiltere Başkanı Boris Johson’ın kendi kendine Fransızları tecrit edebileceğini söyledi. Johson’ın Sözcüsü ise Perşembe günü yaptığı açıklamada İngiltere'nin asla bir son tarih belirlemediğini ifade etmişti.

Fransa Deniz Bakanı Annick Girardin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Cuma gününe kadar lisans onayının verilmemesi halinde ortak bir konsey komitesi toplantısı talep edeceğini ifade etmişti.



Brexit ticaret anlaşmasına göre, AB balıkçı tekneleri lisans almalarını halinde İngiltere sularında balık tutmaya devam edebilecek.