Fransa ve Almanya'da sokaklar karıştı!

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Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Henry Jakobs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

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Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.

Eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Koch, "Öğretmen eksikliğine mutlaka çözüm bulmalıyız, böyle bir durum kabul edilemez. Hayata da tam anlamıyla hazırlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lival Weissbach da hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve hayat pahalılığını protesto ettiğini söyledi.

Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı.

İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.

Gösterilerde gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.

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Eylemlerde olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatılmıştı.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLER HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI YENİDEN SOKAKLARA ÇIKTI



Fransa'da Sarı Yelekliler, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi.

Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hükümetin eğitim ve ekonomi politikaları protesto edildi.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinden uzaktaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Buradan Charenton Kapısı yönüne yürüyen göstericiler, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.

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Ellerinde "Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin", "Yaşamak istiyoruz", "Özgürlük" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Fransa'yı utandırıyorsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede artan ırkçılığa da tepki gösterdi.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla gösteriye katılan birçok kişi omuzlarında kefiye, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter de yürüyüş güzergahı boyunca devriye gezdi.

Öte yandan Paris'te, çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında bir araya gelerek kent sokaklarında yürüdü.

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EYLEMLERE POLİS MÜDAHALESİ

Paris'te gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı'nda yoğun kalabalık oluşurken, kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes, Marsilya ve Lyon'daki gösterilerde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Rennes'de polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. İki polisin aynı göstericiye copla vurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Lyon'da ise polis, kendisine çeşitli cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Marsilya'da yüzleri maskeli kişiler polislere taş ve cam şişe atarken, kolluk kuvvetleri de biber gazı kullandı.

Toulouse'da göstericiler izinsiz gösteri düzenlerken polis, eylemi dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

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Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.

Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.