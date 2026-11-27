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Orta Doğu’da devam eden çatışmalar ve diplomatik dengeler, Lübnan’ın güneyindeki uluslararası askerî varlığın geleceğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü’nün (UNIFIL) görev süresinin yıl sonunda tamamlanmasının ardından bölgeden çekilmesi planlanırken, mevcut gücün yerine düşünülen plan ise tartışmaya neden oldu.

BEYRUT’TA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ! ABD’DEN GÜVENLİK DÜZENLEMESİ GİRİŞİMİ

Yeni güvenlik düzenlemesine ilişkin diplomatik temasların son halkası, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz’ın bu hafta Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Waltz, Lübnanlı yetkililerle bir araya gelerek UNIFIL sonrasında bölgede nasıl bir güvenlik mekanizması kurulabileceğini değerlendirdi. Ziyaret kapsamında UNIFIL’in Güney Lübnan’daki ana üssünü de gezen Waltz’a, Lübnanlı yetkililer tarafından uluslararası bir gücün bölgedeki varlığının önemi aktarıldı.

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Washington Post’ta yer alan haberde görüşmeler, ABD’nin İsrail ile Hizbullah arasında kırılganlığını koruyan ateşkesi sürdürmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Washington açısından Lübnan’daki çatışmaların yeniden tırmanması, İran’la yürütülen olası barış sürecini de zorlaştırabilecek önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

Waltz, Fransa’nın öncülük ettiği yeni güvenlik planına ilişkin destek sinyali vererek, “Bu karar tasarısının imzası Fransa’da ve Fransız ortaklarımızla yakından çalışacağız” ifadelerini kullandı. Söz konusu planın hayata geçirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayı gerekiyor.

UNIFIL GİDİYOR AMA ASKERLERİN ÇEKİLMESİ 2027'YE UZANIYOR

UNIFIL’in geleceğine ilişkin tartışmalarda görev gücünün bugüne kadar üstlendiği rol de yeniden değerlendiriliyor. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, UNIFIL’in kuruluşundan itibaren temel işlevinin doğrudan çatışmaya müdahale etmek olmadığını vurguladı.

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Sakman, “1978 yılında oluşturulmuş olan UNIFIL zaten görev itibariyle doğrudan çatışmayı engelleyecek güç kullanmaktan öte, burada BM bayrağını dalgalandırmak ve gerilimi önleyici bir tampon oluşturmak için bulunuyor. 2026 sonunda görevi sonuçlansa da askerlerin geri çekilmesi 2027 yılına yayılmış durumda. Özellikle son yapılan G7 dışişleri Bakanlar toplantısında bu konu ele alındı” dedi.

FRANSA’DAN 5 BİN ASKERLİK AVRUPA GÜCÜ PLANI

UNIFIL’in yerini alması gündeme gelen yeni misyonun büyüklüğü ve yapısı konusunda Avrupa başkentlerinde çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, haziran ayında ülkesinin Ulusal Meclisi’nde yaptığı açıklamada, mevcut UNIFIL gücünün yerine 2 bin ila 5 bin askerden oluşan daha küçük bir Avrupa barış gücü konuşlandırılmasını öngördüklerini bildirmişti. Hâlihazırda yaklaşık 7 bin 500 personelle görev yapan UNIFIL’in yerine kurulması planlanan yeni gücün, daha sınırlı bir askerî kapasiteye sahip olması bekleniyor.

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Ancak Avrupa ülkeleri arasında yeni misyonun nasıl şekilleneceği konusunda henüz ortak bir yaklaşım bulunmuyor. DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman'a göre Fransa, Avrupa öncülüğünde askerî bir barış gücü kurulmasını savunurken İtalya, bu yapılanmanın maliyeti ve BM çatısı altında yürütülmesi konusunda daha temkinli bir tutum sergiliyor. ABD ise askerî misyon yerine süreci izleyecek ve raporlayacak sivil bir inisiyatif oluşturulmasına daha yakın duruyor.

Sakman, “Fransa Avrupalı bir barış gücü önerdi, İtalya böyle bir barış gücünün maliyetini karşılamak noktasında temkinli ve konunun BM üzerinden gitmesine daha yakın, ABD ise burada artık bir askerî misyon değil süreci raporlayacak bir sivil inisiyatif alınması taraftarı” değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler ve güvenlik politikalarından sorumlu yüksek temsilcisi Kaja Kallas da geçen ay Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyarette konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kallas, Washington Post'a verdiği demeçte, UNIFIL’in yerini alabilecek bir misyonun mevcut barış gücüne katkı sağlayan Avrupa ülkelerinden oluşturulabileceğini belirtti. Ancak böyle bir yapılanmanın BM yetkisine ve ilgili ülkelerin parlamentolarından alınacak onaya bağlı olduğunun altını çizdi.

İRLANDA VE İTALYA DA DEVREDE! AVRUPA ÜLKELERİ LÜBNAN’DA KALMAK İSTİYOR



Fransa’nın girişimine Avrupa’nın diğer önemli ülkelerinden de destek mesajları geliyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee, ülkesinin uzun yıllardır Lübnan’daki barış gücü faaliyetlerine katkı sunduğunu hatırlatarak bölgedeki varlığın sona ermesini istemediklerini belirtti. McEntee, “On yıllardır oradayız. Bölgeye, özellikle Lübnan Silahlı Kuvvetlerine ve sivil halka destek verdik. Bunun kaybedilmesini istemem” açıklamasında bulundu.



İtalya da olası yeni misyonda yer almaya hazır ülkeler arasında bulunuyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin böyle bir göreve katkı sunmak için hazırlık yaptığını ifade etti. Avrupa ülkelerinin bu girişimi, İran’daki gelişmeler nedeniyle Orta Doğu’da diplomatik etkisi zayıflayan Avrupa’nın yeniden bölgesel süreçlerde rol üstlenme arayışı olarak da değerlendiriliyor.

AVRUPA ASKERLERİ HANGİ ŞARTLARDA GÜNEY LÜBNAN’A GİREBİLİR?

Yeni misyonun yalnızca kaç askerden oluşacağı değil, hangi hukuki ve siyasi zeminde bölgeye konuşlandırılacağı da belirleyici olacak. Uluslararası bir karar doğrultusunda oluşturulacak güç ile Lübnan hükümetinin daveti üzerine bölgeye gönderilecek askerî birlik arasında önemli farklar bulunuyor.

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Bu ayrımın yeni gücün meşruiyetini ve hareket alanını doğrudan etkileyeceğini belirten Dr. Tolga Sakman, Lübnan hükümetinin davetinin daha güçlü bir siyasi zemin oluşturabileceğine işaret etti.

Sakman, “Avrupalı güçlerin bölgeye hangi şartlarda ve hangi güçle konuşlanacağı bu anlamda önemli. Bir uluslararası misyon olarak bölgeye gitme kararının alınması ile Lübnan Hükümeti’nin daveti arasında fark var. Özellikle hükümet daveti üzerine bölgeye gelecek olan askerî birliğin daha meşru ve siyasetten daha güçlü olacağını tahmin edebiliriz” dedi.

Ancak Sakman'a göre uluslararası bir gücün bölgede bulunması, tek başına güvenlik sorunlarını çözmeye yetmeyebilir. Mevcut UNIFIL'in İsrail'in askerî faaliyetlerini engelleme noktasındaki kapasitesinin de tartışmalı olduğunu belirten Sakman, “Mevcut UNIFIL İsrail’in şiddetini durdurmak noktasında zaten çok başarılı oldu diyemeyiz. Hatta İsrail UNIFIL kapsamında bölgede bulunan uluslararası askerlerin üzerine saldırıda bile bulundu” ifadelerini kullandı.

SICAK ÇATIŞMA BÖLGESİNDE AVRUPA ASKERLERİ NE KADAR RİSK ALABİLİR?

Yeni bir Avrupa gücünün kurulması halinde gündeme gelecek en önemli sorulardan biri de askerlerin sahadaki sorumlulukları olacak. Özellikle İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin devam ettiği bir bölgede, uluslararası askerlerin doğrudan müdahale gerektiren bir durumla karşılaşması ihtimali bulunuyor.

Dr. Tolga Sakman, Avrupa ülkelerinin askerî kapasitesinin yanı sıra risk alma konusundaki yaklaşımlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Sakman, “Avrupalı Silahlı Kuvvetleri’nin bu anlamda çok kabiliyetli ve istekli olmadıklarını tahmin edebiliriz. Bu kadar gerilimin yüksek ve çatışmanın sıcak olduğu bir yerde doğrudan bir müdahale zorunluluğu oluşursa nasıl davranacakları muamma” ifadelerini kullandı.

Sakman, yeni misyonun bölgedeki istikrarı sağlama kapasitesinin de kesin olmadığını belirterek, Lübnan'ın iç siyasi dengelerindeki belirsizlikler ve İsrail'in bölge politikasının devam etmesi nedeniyle uluslararası gücün kalıcı bir siyasi çözüm oluşturmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Sakman, “Böyle bir birliğin istikrarı sağlama noktasını da kesin söyleyemeyiz. Çünkü hem Lübnan iç dengelerinin hâlâ bir standarda oturmaması hem de İsrail’in bölge politikasının değişmemesi nedeniyle burada bulunacak olan birlik veya birliklerin politik bir düzlem sağlamayacağını öngörebiliriz. Böylece bu birlikler krizi sonuçlandırmak ve istikrarı sağlamak yerine sadece sıcak çatışmayı engelleyebilecek bir formül olarak görülebilir, iyi ihtimalle” değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL’DEN AVRUPA ORDUSUNA KESİN RET: "HİÇBİR ULUSLARARASI GÜÇ İSTEMİYORUZ"

Fransa’nın öncülük ettiği plana karşı en sert tepki ise İsrail’den geldi. İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde herhangi bir uluslararası askerî gücün konuşlandırılmasına karşı olduklarını açıkça dile getirdi.

Danon, “Başka hiçbir uluslararası gücü istemiyoruz. Ne Fransız, ne İtalyan, ne İspanyol, ne de BM. Lübnan ordusunun bölgeye gelip bu mevzileri devralmasını istiyoruz” dedi. İsrail’in itirazının arkasında, uluslararası güçlerin Hizbullah’ın askerî faaliyetlerini engelleyemeyeceği yönündeki güvenlik değerlendirmeleri bulunuyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Orna Mizrahi de ülkesindeki karşıtlığın yalnızca mevcut hükümetin politikalarından kaynaklanmadığını belirtti. Mizrahi, uluslararası bir gücün Hizbullah’ı silahsızlandırmak için askerî müdahalede bulunup bulunmayacağını sorgulayarak, İsrail’de bu konuda siyasi görüş ayrılıklarından bağımsız bir güvenlik uzlaşısı bulunduğunu ifade etti.

HİZBULLAH’IN SİLAHSIZLANDIRILMASI AVRUPA GÜCÜNÜN GÖREVİ OLABİLİR Mİ?

Yeni güvenlik mekanizmasının önündeki en önemli sorunlardan biri, Hizbullah’ın silahlı varlığının nasıl kontrol altına alınacağı. Geçen yıl ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında örgütün silahlarının teslim alınması ve Güney Lübnan’daki askerî mevzilerinin dağıtılması konusunda belirli ilerlemeler kaydedildi.

Ancak Lübnan ordusu, yetersiz kaynak ve kapasite nedeniyle süreci ülke genelinde tamamlamakta zorlanıyor. Özellikle Hizbullah’ın ülkenin diğer bölgelerindeki silahlı yapılanmasının tasfiye edilmesi, Lübnan yönetimi açısından ciddi bir güvenlik ve siyasi sorun olmaya devam ediyor. İsrail ise uluslararası güçlerin Hizbullah’ın faaliyetlerini engelleyemeyeceğini savunarak, bölgedeki güvenliğin doğrudan Lübnan ordusu tarafından sağlanmasını istiyor.

Peki, Avrupa öncülüğündeki yeni bir barış gücünün Hizbullah’ı silahsızlandırma gibi bir sorumluluk üstlenmesi mümkün mü?

DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman'a göre bu konu, yalnızca askerî bir görev tanımının çok ötesinde ve Lübnan'ın iç siyasi dengelerini doğrudan ilgilendiriyor.

Sakman, “UNIFIL böyle bir yetki ve sorumluluğu olmadan kurulmuştu. Hizbullah’ın silahsızlandırılması teknik anlamda bir silah toplama veya askerî tesisleri denetleme meselesinden çok daha kapsamlı” dedi.

Hizbullah’ın Lübnan’daki konumunun yalnızca silahlı yapılanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Sakman, örgütün siyasi temsil mekanizmaları, toplumsal tabanı, ekonomik ilişkileri ve bölgesel bağlantıları bulunan bir aktör olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle silahsızlandırma sürecinin Lübnan'ın iç siyasi dengelerini doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Sakman, “Doğal olarak burada Hizbullah’ın silahsızlandırılması aynı zamanda Lübnan devleti ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin de bir süreçten geçmesi anlamı taşır. Bölgeye konuşlanacak Avrupalı birliklerle birlikte Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve donatılması dahil olmak üzere atılması gereken başka adımlar da söz konusu olur. Bunun da Lübnan iç gerilimini tetikleme ihtimali var. İsrail’in de böyle bir şeye olumlu bakmayacağını zaten tahmin edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Avrupa gücünün doğrudan Hizbullah’ı silahsızlandırma görevini üstlenmesinin gerçekçi görünmediğini kaydeden Sakman, bu sürecin Lübnan devletinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini de gerektirdiğini vurguladı.

Uluslararası Kriz Grubu kıdemli analisti David Wood ise UNIFIL’in Hizbullah’ı silahsızlandırmakla görevli olmadığını vurguluyor. Wood’a göre barış gücü, bölgede Lübnan ordusuna destek veren ve ateşkes ihlallerini izleyen tamamlayıcı bir mekanizma olarak faaliyet gösteriyor. Wood, Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda asıl sorumluluğun Lübnan devletine ait olduğunu belirterek, UNIFIL’in bu süreçteki başarısızlıklardan sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

HİZBULLAH AVRUPA PLANINA NEDEN SES ÇIKARMIYOR?

UNIFIL’e uzun yıllardır mesafeli yaklaşan Hizbullah’ın, Fransa öncülüğündeki Avrupa barış gücü planına yönelik açık bir karşı çıkışta bulunmaması da dikkat çekici. Washington Post’a konuşan ve hassas bilgiler nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir Hizbullah yetkilisi, örgütün temel itirazının UNIFIL’in yerini özel güvenlik şirketlerinin almasına yönelik olduğunu söyledi.

Yetkilinin açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bu ay gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gündeme gelen alternatif senaryoya işaret ediyor. Söz konusu görüşmelerde Rubio’nun, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını doğrulamak amacıyla Lübnan’a sivil bir misyon gönderilmesini içeren UNIFIL sonrası bir model önerdiği belirtiliyor.

Bu yaklaşım, bölgede kurulacak yeni mekanizmanın yalnızca askerî personelden mi oluşacağı, yoksa sivil denetim ve güvenlik unsurlarını da mı içereceği sorusunu gündeme getiriyor.