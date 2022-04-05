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Fransa, Ukrayna’da "savaş suçu" için 3 soruşturma başlattı

#Fransa#Ukrayna#Soruşturma
Fransa, Ukrayna’da savaş suçu için 3 soruşturma başlattı

Fransa’da savcılık Ukrayna'da "savaş suçu" işlendiğine yönelik iddialara ilişkin 3 yeni soruşturma açtığını açıkladı.

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Fransa’da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Ukrayna'da savaş suçu işlendiği iddiasıyla 3 farklı olay hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Savcılık, söz konusu olayların 25 Şubat ve 16 Mart tarihleri arasında Ukrayna’nın güneyinde bulunan Mariupol’de, 1 Mart ve 12 Mart arasında Kiev bölgesinde olan Gostomel’de ve 24 Şubat’tan itibaren ülkenin kuzeyinde bulunan Çernihiv’de işlendiği öne sürdü.

Açıklamada Ukrayna’da çatışmalarda yer almayan sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan nesnelerden kasıtlı olarak yoksun bırakılması veya sivil mülke yönelik kasıtlı saldırılar, hırsızlık, yıkım ile somutlaşan savaş suçlarının işlenmiş olabileceği belirtildi.

Fransız savcılığı 16 Mart’ta, Fransız-İrlandalı bir gazeteci olan Pierre Zakrzewski'nin 14 Mart'ta çatışmalarda Kiev yakınlarında öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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#Fransa#Ukrayna#Soruşturma

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